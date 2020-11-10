Специалист назвала самые вредные салаты для здоровья: хуже фастфуда

Самые вредные салаты для здоровья (Фото: freepik.com)

Эксперт посоветовала заменить некоторые ингредиенты, чтобы снизить вред воздействия салата на организм

Салаты занимают прочное место в рационе украинцев и являются универсальным блюдом, которое можно приготовить практически из любых ингредиентов. Но не все салаты на самом деле являются полезными. Некоторые из них по своей калорийности могут оказаться даже вреднее, чем фастфуд.

Как рассказала диетолог, в Украине существует три таких салата, которыми не стоит украшать свой праздничный стол. Они могут оказаться очень вредными для организма и спровоцировать разные проблемы со здоровьем, пишет Comments.ua.

Сельдь под шубой. В состав этого салата входит набор отварных овощей, которые обладают высоким гликемическим индексом. В составе одного блюда они повышают уровень сахара в крови. Этот салат не рекомендуется употреблять очень часто, разве что только по большим праздникам и в небольшом количестве. Чтобы сделать его менее вредным, не стоит его солить.

Крабовый салат с рисом. Традиционный праздничный салат, который уже постепенно начал выходить из моды. Он весьма калорийный, а в отварном рисе содержится большое количество крахмала, который не в состоянии расщепить ферменты поджелудочной железы. В основу салата добавляют крабовые палочки, от которых пользы организму совсем немного, а вот вреда – много, в них много химических добавок. Все ингредиенты заправлены майонезом, что существенно усиливает вредность этого салата.

Оливье. Самый любимый салат, который готовят почти в каждом доме на праздники. Основа оливье - это майонез, который перегружает работу нескольких органов в организме человека. Сочетание отварных овощей и обычной вареной колбасы – это смесь сои, крахмала и других непитательных веществ. Чтобы снизить вред воздействия салата на здоровья, диетолог рекомендует колбасу заменить говяжьим сердцем или отварным куриным мясом, а майонез – сметаной.

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