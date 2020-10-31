Диабет, стресс и зависимость: почему энергетики очень вредны для здоровья

Энергетики очень вредны для здоровья (Фото: freepik.com)

Эксперты рассказали, какое пагубное воздействие имеют на здоровье энергетические напитки

Энергетические напитки уже прочно вошли в рацион многих людей на планете. Они вкусные, прекрасно бодрят и освежают, наполняют энергией. Такие напитки доступны в любом магазине и их даже продают подросткам.

Однако регулярное употребление энергетиков пагубно влияет на здоровье человека, а также вызывает зависимость от таких напитков. Об этом пишет издание Ivona.

Два энергетических напитка в день содержит такое же количество кофеина, как 12 банок обычного газированного напитка. И такая доза может привести к нервозности, беспокойству и к развитию хронического стресса. В некоторых энергетиках содержится больше кофеина, чем указано в составе, так как он содержится и в других ингредиентах - гуаране и таурине.

В каждой банке энергетике содержится огромное количество сахара – около 13 чайных ложек. Сахар может вызывать обезвоживание, подавлять иммунную систему, провоцировать кариес, способствовать появлению лишнего веса, а самое опасное – повышает риск развития сахарного диабета.

Кофеин в таких больших количествах может существенно снизить выработку серотонина, а это нейромедиатор хорошего самочувствия и его нехватка ведет к тревоге, депрессии и плохому настроению.

Энергетики сигнализируют в мозг о том, что организм находится в опасности и это ведет к панике и повышенной возбудимости, а после того, как действие напитка заканчивается – наступает полный упадок сил. Такие встряски пагубно влияют на организм и систематическое употребление энергетиков может вызвать проблемы с сердцем, сосудистой системой и почками.

Кроме того, энергетические напитки могут вызвать нарушения сна, так как после бодрого и насыщенного дня организм будет не в состоянии "отключиться" и это приведет к потере глубокого и спокойного сна в ночное время. Утром понадобится опять допинг и такое повторение цикла рано или поздно вызовет кофеиновую зависимость.

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