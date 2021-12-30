"Самки крепостных": Муждабаев высказался о женщинах, которые отказываются защищать свою страну

Айдер Муждабаев выступил в поддержку закона о военном учете женщин. При этом он негативно высказался о представительницах прекрасной половины человечества, которые отказываются защищать свою страну.

Об это журналист написал на своей странице в Facebook.

"Женщины, которые отказываются защищать свою страну, - самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей", - отметил Муждабаев.

Напомним, по словам экспертов, воинский учет для женщин не означает, что их будут призывать на службу в армию. Тем более, что в данный момент никого без согласия на военную службу не берут.

Военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко отметил, что украинских женщин и раньше ставили на воинский учет. К примеру, тех, кто получал медицинские специальности.

Он добавил, что в данном случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию.

Ранее Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.