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Воинский учет для женщин - это не призыв на службу, - командование Сухопутных войск

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 15:16
Воинский учет для женщин - это не призыв на службу, - командование Сухопутных войск Фото: Украина вводит обязательный воинский учет для женщин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Воинский учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу. Тем более, что на сегодня никого без согласия не берут на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не прибывает на военную службу без их согласия", - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительниц других профессий.

Подробнее в материале РБК-Украина "Воинский учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре".

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