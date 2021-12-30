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"Самки кріпаків": Муждабаєв висловився про жінок, які відмовляються захищати свою країну

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Четвер 30 грудня 2021 21:47
"Самки кріпаків": Муждабаєв висловився про жінок, які відмовляються захищати свою країну Колаж РБК-Україна: Муждабаєв різко висловився про жінок, які відмовляються захищати країну
Автор: Роман Мирончук

Айдер Муждабаєв виступив на підтримку закону про військовий облік жінок. При цьому він негативно висловився про представниць прекрасної половини людства, які відмовляються захищати свою країну.

Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

"Жінки, які відмовляються захищати свою країну, - самки кріпаків, які хочуть продати в рабство своїх дітей", - зазначив Муждабаєв.

Нагадаємо, за словами експертів, військовий облік для жінок не означає, що їх будуть призивати на службу в армію. Тим більше, що в даний момент нікого без згоди на військову службу не беруть.

Військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко зазначив, що українських жінок і раніше ставили на військовий облік. Наприклад, тих, хто отримував медичні спеціальності.

Він додав, що в даному випадку мова йде тільки про облік, а не про призов або будь-який інший обов'язковій формі залучення жінок в армію.

Раніше Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

У військкомати потрібно буде прийти жінкам-медикам, фінансистам, бухгалтерам, менеджерам, програмістам, журналістам, музикантам.

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