Найбюджетніший холодець на свята: як зробити смачну страву з мінімумом грошей

Бюджетний курячий холодець

Що вам знадобиться:

Курячі лапки - 1-1,5 кг

Курячі стегна - 4-5 шт.

Цибуля

Морква

Стебло селери

Сушений кріп

Часник

Лавровий лист - 1-2 листочки

Куркума - 1 ст. ложка

Духм'яний і чорний перець

Сіль

Спосіб приготування:

Курячі лапки заливаємо гарячою водою і даємо трохи постояти. Потім очищаємо від залишків твердої шкіри та добре чистимо, потім промиваємо. Пазурі обрізати не потрібно.

Чисті лапки заливаємо водою та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до невеликого і томимо 2 години. Після – лапки з бульйону дістаємо та викидаємо.

У бульйон складаємо курячі стегна - помиті та очищені. Варимо холодець ще дві години. Лапки дістаємо та розбираємо на шматочки.

Після занурюємо в бульйон овочі, часник та спеції. Через годину проціджуємо бульйон та заливаємо тарілки з м'ясом. Ставимо в холодильник чи на холодний балкон – на кілька годин.

Щоб зекономити час на приготуванні цього виду холодцю, варити його можна у мультиварці.

Швидкий холодець зі свинини

Ще одним рецептом холодцю, який готується швидше за звичайний і трохи дешевше, поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Що вам знадобиться:

Нежирна свинина - 500 г

Вода - 2 л

Желатин - 30 г

Часник - 2-4 зубчики

Запашний перець, лавровий лист, сіль

Спосіб приготування

Свинину потрібно очистити від плівки, нарізати невеликими шматками. Довести до кипіння та варити 2-3 хвилини, зняти піну. Потім воду злити та м'ясо ретельно промити.

Знову кладемо м'ясо в каструлю, заливаємо чистою водою, додаємо 2-3 зубчики подрібненого часнику, запашний перець, лавровий лист і готуємо на невеликому вогні 1 годину. Солимо.

Готове м'ясо дістаємо із каструлі, розбираємо на волокна. Викладаємо у спеціальні форми чи тарілки.

У гарячий бульйон додаємо заздалегідь замочений та проціджений желатин. Заливаємо розчином форми з м'ясом. Коли охолоне – ставимо в холодильник на 2-3 години.

До холодцю можна зробити гострий соус: подрібнити 2 зубчики часнику, додати перець та хрін.