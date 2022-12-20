Самый бюджетный холодец на праздники: как сделать вкусное блюдо с минимумом денег

Бюджетный куриный холодец

Что вам понадобится:

Куриные лапки - 1 -1,5 кг

Куриные бедра - 4-5 шт.

Лук

Морковь

Стебель сельдерея

Сушеный укроп

Чеснок

Лавровый лист - 1-2 листочка

Куркума - 1 ст. ложка

Душистый и черный перец

Соль

Способ приготовления:

Куриные лапки заливаем горячей водой и даем немного постоять. Потом очищаем от остатков твердой кожи и хорошо чистим, потом промываем. Когти обрезать не нужно.

Чистые лапки заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь до небольшого и томим 2 часа. После - лапки из бульона достаем и выбрасываем.

В бульон складываем куриные бедра - помытые и очищенные. Варим холодец еще 2 часа. Лапки достаем и разбираем на кусочки.

После погружаем в бульон овощи, чеснок и специи. Через час процеживаем бульон и заливаем тарелки с мясом. Ставим в холодильник или на холодный балкон - на несколько часов.

Чтобы сэкономить время на приготовлении этого вида холодца, варить его можно в мультиварке.

Быстрый холодец из свинины

Еще одним рецептом холодца, который готовится быстрее обычного и немного дешевле, поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Что вам понадобится:

Нежирная свинина - 500 г

Вода - 2 л

Желатин - 30 г

Чеснок - 2-4 зубчика

Душистый перец, лавровый лист, соль

Способ приготовления

Свинину нужно очистить от пленки, нарезать небольшими кусками. Довести до кипения и варить 2-3 минуты, снять пену. Потом воду слить и мясо тщательно промыть.

Снова кладем мясо в кастрюлю, заливаем чистой водой, добавляем 2-3 зубчика измельченного чеснока, душистый перец, лавровый лист и готовим на небольшом огне 1 час. Солим.

Готовое мясо достаем из кастрюли, разбираем на волокна. Выкладываем в специальные формы или тарелки.

В горячий бульон добавляем заранее замоченный и процеженный желатин. Заливаем раствором формы с мясом. Когда остынет - ставим в холодильник на 2-3 часа.

К холодцу можно сделать острый соус: измельчить 2 зубчика чеснока, добавить перец и хрен.