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Самый бюджетный холодец на праздники: как сделать вкусное блюдо с минимумом денег

Как сделать самый недорогой холодец (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Холодец на праздники во многих домах считается традиционным блюдом. В оригинальном рецепте для холодца нужно брать много мясных продуктов и на приготовление уйдет довольно много времени.

Но есть варианты более бюджетного холодца, который можно приготовить, если денег на это блюдо совсем немного. Как сделать такой холодец - читайте ниже.

Бюджетный куриный холодец

Что вам понадобится:

  • Куриные лапки - 1 -1,5 кг
  • Куриные бедра - 4-5 шт.
  • Лук
  • Морковь
  • Стебель сельдерея
  • Сушеный укроп
  • Чеснок
  • Лавровый лист - 1-2 листочка
  • Куркума - 1 ст. ложка
  • Душистый и черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

Куриные лапки заливаем горячей водой и даем немного постоять. Потом очищаем от остатков твердой кожи и хорошо чистим, потом промываем. Когти обрезать не нужно.

Чистые лапки заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь до небольшого и томим 2 часа. После - лапки из бульона достаем и выбрасываем.

В бульон складываем куриные бедра - помытые и очищенные. Варим холодец еще 2 часа. Лапки достаем и разбираем на кусочки.

После погружаем в бульон овощи, чеснок и специи. Через час процеживаем бульон и заливаем тарелки с мясом. Ставим в холодильник или на холодный балкон - на несколько часов.

Чтобы сэкономить время на приготовлении этого вида холодца, варить его можно в мультиварке.

Быстрый холодец из свинины

Еще одним рецептом холодца, который готовится быстрее обычного и немного дешевле, поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Что вам понадобится:

  • Нежирная свинина - 500 г
  • Вода - 2 л
  • Желатин - 30 г
  • Чеснок - 2-4 зубчика
  • Душистый перец, лавровый лист, соль

Способ приготовления

Свинину нужно очистить от пленки, нарезать небольшими кусками. Довести до кипения и варить 2-3 минуты, снять пену. Потом воду слить и мясо тщательно промыть.

Снова кладем мясо в кастрюлю, заливаем чистой водой, добавляем 2-3 зубчика измельченного чеснока, душистый перец, лавровый лист и готовим на небольшом огне 1 час. Солим.

Готовое мясо достаем из кастрюли, разбираем на волокна. Выкладываем в специальные формы или тарелки.

В горячий бульон добавляем заранее замоченный и процеженный желатин. Заливаем раствором формы с мясом. Когда остынет - ставим в холодильник на 2-3 часа.

К холодцу можно сделать острый соус: измельчить 2 зубчика чеснока, добавить перец и хрен.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать бюджетный салат из шпротов для новогоднего стола.

А также мы давали рецепт рулета из тунца, который станет изюминкой праздничного стола.

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