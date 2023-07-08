Именно так выглядят самые дорогие домашние животные: фото, цены, описание

Сколько вы готовы заплатить за домашнего любимца, который станет вашим компаньоном, подарит радость и приятные хлопоты? Говорят, что настоящая дружба бесценна, но за некоторых пушистых, пернатых, зубастых или чешуйчатых платят большие деньги.

Как выглядят самые дорогие в мире животные - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Самая дорогая кошка

Первое место по дороговизне среди кошек принадлежит породе саванна. Она выведена путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки.

Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986-м.

Вес саванн может достигать 15 кг, а рост - 60 см, что делает их еще и самой крупной породой домашних кошек.

Отличительные черты саванны - длинные ноги, стройное тело, большие чашевидные уши, густая короткая шерсть пятнистой окраски. Они хорошо уживаются с другими животными, любят водные процедуры, прогулки на открытом воздухе.

Цена за котенка этой породы на сайте OLX - около 180 тысяч гривен.

Саванна - гибрид домашней кошки и сервала (фото: Википедия)

Дорогая и легендарная собака

Этот пес настоящий великан - вес одного животного может достигать 100 килограммов. Речь идет о красавце тибетском мастифе.

Это древняя порода собак, родина которой Тибет. История происхождения действительно поражает: ее представители были сторожевыми псами в тибетских монастырях, а также помогали кочевникам в Гималайских горах.

Начиная с первых упоминаний еще в античное время, эта порода всегда была окружена мифами и легендами.

Стоимость щенка варьируется от 30 до 110 тысяч гривен (по оценкам сервиса OLX). Особенно ценится, если один из родителей малыша - "из Китая".

Тибетский мастиф - легендарный пес (фото: Википедия)

Попугай стоимостью как авто

Этот величественный красавец родом из Южной Америки имеет короткое и звучное имя - ара. Самыми дорогими считается подвид гиацинтовый ара. А еще он - самый крупный среди попугаев.

Особенностью птицы является ее необычная окраска ярко-синего цвета. Взрослые птицы весят около 2 кг, длина - 40-60 см, а размах крыльев от 70 см. Отличается попугай и своим мощным тяжелым, черным клювом - пернатые с легкостью могут раскусить большой орех.

Гиацинтовый ара хорошо поддается дрессировке и способен повторять за человеком до 30 разных слов.

Стоит такая птица в Украине от 250 тысяч гривен. За столько можно купить хорошее авто.

Гиацинтовый ара очень дорогой (фото: Википедия)

Как насчет грызунов

Это капибара - самый большой грызун в мире и одно из самых крупных экзотических животных, которое можно сравнительно легко держать дома.

Продолжительность жизни животного в среднем 8-10 лет, вес может достигать почти 70 кг, а длина - 140 см. Капибары - умные и игривые животные. Они очень любят воду, потому очень важно обеспечить им место для плавания.

Стоимость одного животного - от 90 тысяч гривен. Но есть условие: капибары не могут жить сами, потому вам придется приобрести пару.

Капибара - самый большой в мире грызун (фото: pixabay)

Как выглядит самая дорогая аквариумная рыбка

Только представьте себе, она стоит до 400 тысяч долларов. Называется эта рыбка - платиновая арована. Ценность заключается в ее расцветке: арована, как настоящий бриллиант, не имеет ни одного пятнышка на теле.

Она настолько редка и ценна, что по достижению зрелого возраста в рыбу имплантируется идентификационный микрочип. У каждой особи свой уникальный номер, таким образом, селекционеры могут отслеживать размножение данного вида.

Свой окрас рыба получила в результате редких генетических мутаций. Рыбы обладают высоким интеллектом, распознают лица. Аровану даже можно приучить есть с рук. В аквариумных условиях рыбка вырастает до 40 сантиметров.

Платиновая арована стоит 400 тысяч долларов (фото: animalworld)

Не забываем о рептилиях

Рекордсмен здесь - круглый питон. Эта экзотическая рептилия стоит 10 тысяч долларов.

Уникальный подвид круглого питона - это полосатый королевский питон. Такая окраска встречается крайне редко, именно поэтому за этого "короля" придется выложить такие сумасшедшие деньги.

Конечно же, он требует особых условий содержания, но если у вас найдутся деньги на его покупку, прокормить питона вы тоже сможете.

Полосатый королевский питон - ценный и редкий (фото: Википедия)

Немного экзотики

Мы специально обойдем таких экзотов, как бенгальские тигры или крокодилы, ведь их держать опасно для жизни.

Но есть и ряд других необычных животных, постепенно завоевывающих сердца людей и учащихся жить рядом. Одна из таких - японская макака. Стоит она не менее 3 тысяч долларов.

Эти обезьяны обитают в лесах Японии и прекрасно переносят зимы со средней температурой 5 градусов мороза. Макаки отлично умеют плавать, а в особенно холодные зимы любят отогреваться в горячих источниках.

В начале 2000-х эти животные были внесены в международную Красную книгу. Однако, получив специальное разрешение, их можно приобрести легально.

Японская макака - экзотическое и дорогое животное (фото: Википедия)