Від цього залежить урожай. На якій відстані садити кущі помідорів: точні цифри
Вдалий урожай томатів починається не з перших зав'язей, а з того, наскільки грамотно ви посадите розсаду. Важливу роль відіграє відстань між кущами - саме вона впливає на ріст, стійкість до хвороб і плодоношення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підібрати оптимальну відстань для різних видів томатів.
Враховуйте сорт томатів
Хоча здається, що головне - це якісний ґрунт та полив, насправді правильна схема посадки має не менше значення. Від неї залежить доступ світла й повітря, які так необхідні цій культурі.
Також варто враховувати тип куща та наявність опори - одні сорти легко витримують тісноту, а інші задихаються у власному листі. Тому перед посадкою розсади варто зважити всі нюанси.
Насамперед варто розділити томати на два основні типи: детермінантні (низькорослі) та індетермінантні (високорослі). Компактні кущі, які виростають до 30-45 см, зазвичай потребують менше простору. Їх рекомендують висаджувати на відстані 30-60 см один від одного, в залежності від сорту.
Такі помідори дають швидший урожай, менше хворіють і не потребують частого пасинкування. Вони ідеально підходять для регіонів із коротким та прохолодним літом.
Ще одна перевага - вони не затінюють сусідні культури, тому добре уживаються з перцем, салатом або квасолею. Водночас навіть детермінантні помідори слід висаджувати не надто щільно, щоб уникнути загущення.
Чому високорослі томати потребують більше простору
Індетермінантні томати можуть досягати висоти понад 1,5 метра і ростуть протягом усього сезону. Їх головна особливість - велика врожайність, але за умови правильного догляду та посадки. Для таких сортів потрібна опора, і саме вона дозволяє економити місце на грядці.
Проте навіть із підв’язуванням кущі слід садити на відстані не менше 45-60 см. Це гарантує, що рослинам вистачить сонця та повітря, а також зменшиться ризик грибкових захворювань.
Високорослі томати дають більший урожай, але потребують більше простору (фото: Freepik.com)
Вплив опори та сусідніх рослин
Наявність опори значно змінює правила гри: з нею можна зменшити відстань між кущами, адже вони ростимуть вгору, а не розлягатимуться вшир. Особливо це актуально для теплиць, де простір обмежений, і важливо використовувати кожен сантиметр.
Варто пам’ятати, що без опори томати розростаються хаотично, перекриваючи одне одному доступ до світла. Це негативно впливає на врожайність і сприяє розвитку хвороб.
До того ж важливо обирати правильних компаньйонів - салат, цибуля, квасоля чудово співіснують із помідорами. А ось сусідство з баклажанами чи картоплею краще уникати через спільні хвороби. Грамотна посадка - це запорука здоров’я рослин і рясного врожаю наприкінці літа.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Sante Plus, Ogorod.ua.