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Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном

Автор: Светлана Мащенко

Самые старший человек в Европе сестра Андре отпраздновала свой 117-й день рождения. Женщина живет во Франции и является католической монахиней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Женщина за долгую жизнь пережила много событий и катаклизмов. В частности, две мировые войны и две пандемии - испанского гриппа и коронавируса.

Интересно, что коронавирус она даже не заметила у себя, но удивилась позитивному тесту.

Первыми сестру Андре поздравили родственники по видеосвязи. А работники дома престарелых, где живет женщина, подарили ей любимый торт - "Запеченная Аляска" - его готовят из мороженого, бисквита и безе.

Тем временем в местной церкви устроили маленький банкет с шампанским и портвейном.

Самая старшая женщина Европы отпраздновала 117-й день рождения

Ранее врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение.

Также диетологи назвали продукты, которые ускоряют старение и увядание кожи.

А вот медики рассказали про доступный каждому украинцу продукт, который продлевает жизнь.

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