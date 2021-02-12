Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном

Женщина за долгую жизнь пережила много событий и катаклизмов. В частности, две мировые войны и две пандемии - испанского гриппа и коронавируса.

Интересно, что коронавирус она даже не заметила у себя, но удивилась позитивному тесту.

Первыми сестру Андре поздравили родственники по видеосвязи. А работники дома престарелых, где живет женщина, подарили ей любимый торт - "Запеченная Аляска" - его готовят из мороженого, бисквита и безе.

Тем временем в местной церкви устроили маленький банкет с шампанским и портвейном.

Самая старшая женщина Европы отпраздновала 117-й день рождения