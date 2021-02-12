Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном

Самые старший человек в Европе сестра Андре отпраздновала свой 117-й день рождения. Женщина живет во Франции и является католической монахиней.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина за долгую жизнь пережила много событий и катаклизмов. В частности, две мировые войны и две пандемии - испанского гриппа и коронавируса.
Интересно, что коронавирус она даже не заметила у себя, но удивилась позитивному тесту.
Первыми сестру Андре поздравили родственники по видеосвязи. А работники дома престарелых, где живет женщина, подарили ей любимый торт - "Запеченная Аляска" - его готовят из мороженого, бисквита и безе.
Тем временем в местной церкви устроили маленький банкет с шампанским и портвейном.
Самая старшая женщина Европы отпраздновала 117-й день рождения
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