Найстарша жінка Європи зустріла 117-річчя з шампанським і портвейном

Жінка за довге життя пережила багато подій і катаклізмів. Зокрема, дві світові війни і дві пандемії - іспанського грипу та коронавірусу.

Цікаво, що коронавірус вона навіть не помітила у себе, але здивувалася позитивному тесту.

Першими сестру Андре привітали родичі по відеозв'язку. А працівники будинку для літніх, де живе жінка, подарували їй улюблений торт - "Запечена Аляска" - його готують з морозива, бісквіта і безе.

Тим часом у місцевій церкві влаштували маленький банкет з шампанським і портвейном.

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