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Найстарша жінка Європи зустріла 117-річчя з шампанським і портвейном

Автор: Світлана Мащенко

Найстарша людина в Європі сестра Андре відсвяткувала свій 117-й день народження. Жінка живе у Франції і є католицькою черницею.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Жінка за довге життя пережила багато подій і катаклізмів. Зокрема, дві світові війни і дві пандемії - іспанського грипу та коронавірусу.

Цікаво, що коронавірус вона навіть не помітила у себе, але здивувалася позитивному тесту.

Першими сестру Андре привітали родичі по відеозв'язку. А працівники будинку для літніх, де живе жінка, подарували їй улюблений торт - "Запечена Аляска" - його готують з морозива, бісквіта і безе.

Тим часом у місцевій церкві влаштували маленький банкет з шампанським і портвейном.

Найстарша жінка Європи відсвяткувала 117-й день народження

Раніше лікарі назвали найбільш корисні молочні продукти, які уповільнюють старіння.

Також дієтологи назвали продукти, які прискорюють старіння і в'янення шкіри.

А ось медики розповіли про доступний кожному українцю продукт, який продовжує життя.

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