Найстарша жінка Європи зустріла 117-річчя з шампанським і портвейном

Найстарша людина в Європі сестра Андре відсвяткувала свій 117-й день народження. Жінка живе у Франції і є католицькою черницею.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Жінка за довге життя пережила багато подій і катаклізмів. Зокрема, дві світові війни і дві пандемії - іспанського грипу та коронавірусу.
Цікаво, що коронавірус вона навіть не помітила у себе, але здивувалася позитивному тесту.
Першими сестру Андре привітали родичі по відеозв'язку. А працівники будинку для літніх, де живе жінка, подарували їй улюблений торт - "Запечена Аляска" - його готують з морозива, бісквіта і безе.
Тим часом у місцевій церкві влаштували маленький банкет з шампанським і портвейном.
Найстарша жінка Європи відсвяткувала 117-й день народження
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