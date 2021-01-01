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Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи

Пятница 01 января 2021 11:44
Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи
Эти продукты ускоряют старение кожи (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Для сияющего внешнего вида важно иметь здоровую ухоженную кожу. И здесь немаловажную роль играет питание, ошибки в котором очень быстро отражаются на вашем лице, вызывая ранее увядание, старения, а также ряд кожных заболеваний.

Эксперты рассказали, как коррекция питания поможет вашей коже долго сохранять молодость и красоту, пишет newsyou.info.

Главные враги кожи

Сахар

Сахар часто является причиной ухудшения кожи. Употребление продукта нарушает систему очистки, засоряет клетки и запускает процесс старения кожи.

Молочные продукты

В продуктах из коровьего молока содержится казеин А1, стимулирующий выработку подкожного сала, что провоцирует воспаление кожи.

Кофе

Кофе усиливает реакцию организма на стресс, что становится причиной выработки избытка кортизола и адреналина. А эти гормоны (особенно кортизол) являются причиной прыщей.

Алкоголь

Алкоголь является мочегонным средством, из-за которого тело теряет воду. В результате мелкие морщины становятся более заметными. Кроме того из-за спиртного снижается уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в выработке коллагена.

Глютен

Глютен является частой причиной акне, аллергических высыпаний и экземы. Кроме того из-за глютена снижается упругость кожи, углубляются морщины, появляются пигментные пятна и отеки.

Друзья нашей кожи:

  • Красные и оранжевые овощи - они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, нужных нашей коже.
  • Орехи - нормализуют внутриклеточный обмен и тормозят окислительные процессы.
  • Рыба - источник жирных кислот, которые замедляют разрушение коллагена.
  • Морепродукты - источник йода, кальция, фосфора, меди, железа и цинка. Это все необходимо нашей коже.
  • Яйца - продукт, богатый витамином А, В и селеном, которые помогают бороться с акне и возрастными изменениями кожи.
  • Авокадо - благодаря содержанию олеиновой кислоты, авокадо улучшает регенерацию кожи.
  • Цитрусовые - сильнейшие антиоксиданты, которые способствуют синтезу эластина, необходимого для тонуса кожи.

Ранее мы писали про пять продуктов, которые опасно есть на ночь.

Кроме того медики рассказали про доступный каждому украинцу продукт, который продлевает жизнь.

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