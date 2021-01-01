Эти продукты ускоряют увядание и старение кожи

Для сияющего внешнего вида важно иметь здоровую ухоженную кожу. И здесь немаловажную роль играет питание, ошибки в котором очень быстро отражаются на вашем лице, вызывая ранее увядание, старения, а также ряд кожных заболеваний.
Эксперты рассказали, как коррекция питания поможет вашей коже долго сохранять молодость и красоту, пишет newsyou.info.
Сахар
Сахар часто является причиной ухудшения кожи. Употребление продукта нарушает систему очистки, засоряет клетки и запускает процесс старения кожи.
Молочные продукты
В продуктах из коровьего молока содержится казеин А1, стимулирующий выработку подкожного сала, что провоцирует воспаление кожи.
Кофе
Кофе усиливает реакцию организма на стресс, что становится причиной выработки избытка кортизола и адреналина. А эти гормоны (особенно кортизол) являются причиной прыщей.
Алкоголь
Алкоголь является мочегонным средством, из-за которого тело теряет воду. В результате мелкие морщины становятся более заметными. Кроме того из-за спиртного снижается уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в выработке коллагена.
Глютен
Глютен является частой причиной акне, аллергических высыпаний и экземы. Кроме того из-за глютена снижается упругость кожи, углубляются морщины, появляются пигментные пятна и отеки.
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