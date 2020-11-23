Назван доступный каждому продукт, который продлевает жизнь

Какие продукты продлевают жизнь (фото: pixabay)

Назван продукт, который продлевает жизнь, и его можно купить в любом продуктовом магазине

Ученые рассказали о продукте, который помогает продлить годы здоровой жизни. Этот суперфуд способен предотвращать возрастные проблемы со здоровьем, тем самым способствуя долголетию.

Речь идет о доступном каждому украинцу какао, пишет Express. Продукт снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней.

"Обзор девяти исследований показал, что более высокий уровень потребления какао связан со значительно меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смерти", - говорится в статье.

Два шведских исследования показали, что употребляя ежедневно от 19 до 30 граммов горького шоколада, можно сократить вероятность развития сердечной недостаточности.

Секрет какао в содержащихся в нем веществах флаванолах. Они улучшают уровень оксида азота в крови. Благодаря этому расслабляются и расширяются кровеносные сосуды, что улучшает кровоток и снабжение сердечной мышцы кислородом.

Кроме того, употребляя какао можно снизить содержание "плохого" холестерина ЛПНП. Также продукт разжижает кровь, причем эффект сопоставим с действием аспирина, нормализует уровень сахара в крови, уменьшает воспаление.

Вещества, содержащиеся в какао, препятствуют развитию нейродегенеративных заболеваний, улучшая функционирование головного мозга за счет активизации кровотока.

В эксперименте участвовали 34 пожилых человека. Они употребляли порцию какао ежедневно в течение недели, после чего приток крови к мозгу увеличился на 8%. Через две недели - на 10%.

"Потребление какао играет защитную роль в здоровье мозга, защищая его от развития нейродегенеративных патологий, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона", - добавили медики.

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