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Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном

Новина українською → Франция, Пятница 12 февраля 2021 17:02
Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном Самая старшая женщина Европы отметила 117-й день рождения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Самые старший человек в Европе сестра Андре отпраздновала свой 117-й день рождения. Женщина живет во Франции и является католической монахиней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина за долгую жизнь пережила много событий и катаклизмов. В частности, две мировые войны и две пандемии - испанского гриппа и коронавируса.

Интересно, что коронавирус она даже не заметила у себя, но удивилась позитивному тесту.

Первыми сестру Андре поздравили родственники по видеосвязи. А работники дома престарелых, где живет женщина, подарили ей любимый торт - "Запеченная Аляска" - его готовят из мороженого, бисквита и безе.

Тем временем в местной церкви устроили маленький банкет с шампанским и портвейном.

Самая старшая женщина Европы отпраздновала 117-й день рождения

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