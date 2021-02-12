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Найстарша жінка Європи зустріла 117-річчя з шампанським і портвейном

Новость на русском → Франція, П'ятниця 12 лютого 2021 17:02
Найстарша жінка Європи зустріла 117-річчя з шампанським і портвейном Найстарша жінка Європи відзначила 117-й день народження (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Найстарша людина в Європі сестра Андре відсвяткувала свій 117-й день народження. Жінка живе у Франції і є католицькою черницею.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка за довге життя пережила багато подій і катаклізмів. Зокрема, дві світові війни і дві пандемії - іспанського грипу та коронавірусу.

Цікаво, що коронавірус вона навіть не помітила у себе, але здивувалася позитивному тесту.

Першими сестру Андре привітали родичі по відеозв'язку. А працівники будинку для літніх, де живе жінка, подарували їй улюблений торт - "Запечена Аляска" - його готують з морозива, бісквіта і безе.

Тим часом у місцевій церкві влаштували маленький банкет з шампанським і портвейном.

Найстарша жінка Європи відсвяткувала 117-й день народження

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