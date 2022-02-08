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Самая простая и вкусная творожная запеканка: добавьте "всего по три" и в духовку

Автор: Светлана Мащенко

Творожная запеканка - знакомый нам с детства пирог, который особенно вкусен к чаю или молоку. Чтобы запеканка была нежной, пышной и легкой нужно знать несколько несложных, но важных нюансов. А чтобы быстро запомнить рецепт, нужно добавить "всего по три".

Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для запеканки:

  • Творог - 600 г
  • Яйцо крупное - 3 шт.
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Сметана - 3 ст. л. с большой горкой
  • Крупа манная - 3 ст. л.
  • Изюм - 3 ст. л. с горкой (по желанию)
  • Цедра лимона, ванильный сахар - по желанию

Скрин: Такой будет наша запеканка

Пошаговое приготовление запеканки

Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и просушите его бумажными полотенцами.

Разделите яйца на белки и желтки. К творогу добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки.

Перебейте блендером в течение 5 минут до полной однородности. Добавьте изюм, перемешайте. Добавьте цедру лимона. Белки взбейте до пышности и смешайте с творожной массой.

Смажьте форму сливочным маслом. Переложите творожную массу в форму.

Запекайте 30-45 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные блинчики с воздушной начинкой из творога.

Также появился рецепт простого пирога по старому рецепту.

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