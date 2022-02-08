Надзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте "всього по три" і в духовку

Сирна запіканка - знайомий нам з дитинства пиріг, який особливо смачний до чаю або молока. Щоб запіканка була ніжною, пишною і легкою потрібно знати кілька нескладних, але важливих нюансів. А щоб швидко запам'ятати рецепт, потрібно додати "всього по три".
Своїми секретами поділилася блогерка Alina FooDee.
Скрін: такою буде наша запіканка
Залийте родзинки окропом і залиште на 5-10 хвилин. Злийте воду і просушіть родзинки паперовими рушниками.
Розділіть яйця на білки і жовтки. До сиру додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки.
Перебийте блендером протягом 5 хвилин до повної однорідності. Додайте родзинки, перемішайте. Додайте цедру лимона. Білки збийте до пишності і змішайте з сирною масою.
Змастіть форму вершковим маслом. Перекладіть сирну масу в форму.
Запікайте 30-45 хвилин при температурі 180 градусів.
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