Самая простая шарлотка из яблок в сковороде: готовится быстро и легко

Ингредиенты:

Яблоки - 2-3 шт.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 150 г

Ванильный экстракт - 1 ч. ложка (можно заменить ванильным сахаром)

Мука - 120 г

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Растительное масло - 1 ч. ложка

Способ приготовления

Яблоки помойте и нарежьте ломтиками. Для шарлотки выбирайте сладкие и сочные яблоки - тогда ваша шарлотка будет вкуснее.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным экстрактом до пышной пены миксером. Если ванильного экстракта нет под рукой, возьмите ванильный сахар. Для создания необходимой пены вам понадобится не менее 5-7 минут.

Муку просейте и смешайте с разрыхлителем. А потом аккуратно и постепенно смешайте с полученной смесью с пеной. Перемешайте до однородного состояния.

Возьмите сковороду с толстым дном и тщательно смажьте растительным маслом. Поставьте ее на огонь.

Выкладывайте сначала яблоки, а потом сверху их заливайте тестом. Накройте крышкой сковороду и готовьте шарлотку на минимальном огне 30-35 минут.