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Самая простая шарлотка из яблок в сковороде: готовится быстро и легко

Рецепт яблочной шарлотки в сковороде (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рецепт яблочной шарлотки обычно подразумевает использование духовки или электропечи. Однако сделать вкусный пирог из яблок буквально за полчаса можно и в обычной сковороде. Она будет воздушная и пышная, и невероятно вкусная.

Как приготовить шарлотку из яблок в сковороде - читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Яблоки - 2-3 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 150 г
  • Ванильный экстракт - 1 ч. ложка (можно заменить ванильным сахаром)
  • Мука - 120 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Растительное масло - 1 ч. ложка

Способ приготовления

Яблоки помойте и нарежьте ломтиками. Для шарлотки выбирайте сладкие и сочные яблоки - тогда ваша шарлотка будет вкуснее.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным экстрактом до пышной пены миксером. Если ванильного экстракта нет под рукой, возьмите ванильный сахар. Для создания необходимой пены вам понадобится не менее 5-7 минут.

Муку просейте и смешайте с разрыхлителем. А потом аккуратно и постепенно смешайте с полученной смесью с пеной. Перемешайте до однородного состояния.

Возьмите сковороду с толстым дном и тщательно смажьте растительным маслом. Поставьте ее на огонь.

Выкладывайте сначала яблоки, а потом сверху их заливайте тестом. Накройте крышкой сковороду и готовьте шарлотку на минимальном огне 30-35 минут.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить настоящий сливовый пирог по рецепту New York Times.

А еще писали о том, как из яблок сделать воздушные и вкусные деруны.

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