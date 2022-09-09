Найпростіша шарлотка з яблук в сковороді: готується швидко і легко

Рецепт яблучної шарлотки зазвичай має на увазі використання духовки або електропечі. Однак зробити смачний пиріг з яблук буквально за пів години можна й у звичайній сковороді. Вона буде повітряна і пишна, і неймовірно смачна.
Як приготувати шарлотку з яблук в сковороді - читайте в матеріалі нижче.
Яблука помийте і наріжте скибочками. Для шарлотки вибирайте солодкі та соковиті яблука - тоді ваша шарлотка буде смачніше.
Яйця збийте з цукром і ванільним екстрактом до пишної піни міксером. Якщо ванільного екстракту немає під рукою, візьміть ванільний цукор. Для створення необхідної піни вам знадобиться не менше 5-7 хвилин.
Борошно просійте і змішайте з розпушувачем. А потім акуратно і поступово змішайте з отриманою сумішшю з піною. Перемішайте до однорідного стану.
Візьміть сковороду з товстим дном і ретельно змастіть олією. Поставте її на вогонь.
Викладайте спочатку яблука, а потім зверху їх заливайте тестом. Накрийте кришкою сковороду і готуйте шарлотку на мінімальному вогні 30-35 хвилин.
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