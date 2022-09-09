Найпростіша шарлотка з яблук в сковороді: готується швидко і легко

Рецепт яблучної шарлотки зазвичай має на увазі використання духовки або електропечі. Однак зробити смачний пиріг з яблук буквально за пів години можна й у звичайній сковороді. Вона буде повітряна і пишна, і неймовірно смачна.

Як приготувати шарлотку з яблук в сковороді - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Яблука - 2-3 шт.

Яйця - 3 шт.

Цукор - 150 г

Ванільний екстракт - 1 ч. ложка (можна замінити ванільним цукром)

Борошно - 120 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Рослинна олія - 1 ч. ложка

Спосіб приготування

Яблука помийте і наріжте скибочками. Для шарлотки вибирайте солодкі та соковиті яблука - тоді ваша шарлотка буде смачніше.

Яйця збийте з цукром і ванільним екстрактом до пишної піни міксером. Якщо ванільного екстракту немає під рукою, візьміть ванільний цукор. Для створення необхідної піни вам знадобиться не менше 5-7 хвилин.

Борошно просійте і змішайте з розпушувачем. А потім акуратно і поступово змішайте з отриманою сумішшю з піною. Перемішайте до однорідного стану.

Візьміть сковороду з товстим дном і ретельно змастіть олією. Поставте її на вогонь.

Викладайте спочатку яблука, а потім зверху їх заливайте тестом. Накрийте кришкою сковороду і готуйте шарлотку на мінімальному вогні 30-35 хвилин.