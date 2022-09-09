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Найпростіша шарлотка з яблук в сковороді: готується швидко і легко

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П'ятниця 09 вересня 2022 08:00
Найпростіша шарлотка з яблук в сковороді: готується швидко і легко Рецепт яблучної шарлотки в сковороді (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Рецепт яблучної шарлотки зазвичай має на увазі використання духовки або електропечі. Однак зробити смачний пиріг з яблук буквально за пів години можна й у звичайній сковороді. Вона буде повітряна і пишна, і неймовірно смачна.

Як приготувати шарлотку з яблук в сковороді - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Яблука - 2-3 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Цукор - 150 г
  • Ванільний екстракт - 1 ч. ложка (можна замінити ванільним цукром)
  • Борошно - 120 г
  • Розпушувач - 1 ч. ложка
  • Рослинна олія - 1 ч. ложка

Спосіб приготування

Яблука помийте і наріжте скибочками. Для шарлотки вибирайте солодкі та соковиті яблука - тоді ваша шарлотка буде смачніше.

Яйця збийте з цукром і ванільним екстрактом до пишної піни міксером. Якщо ванільного екстракту немає під рукою, візьміть ванільний цукор. Для створення необхідної піни вам знадобиться не менше 5-7 хвилин.

Борошно просійте і змішайте з розпушувачем. А потім акуратно і поступово змішайте з отриманою сумішшю з піною. Перемішайте до однорідного стану.

Візьміть сковороду з товстим дном і ретельно змастіть олією. Поставте її на вогонь.

Викладайте спочатку яблука, а потім зверху їх заливайте тестом. Накрийте кришкою сковороду і готуйте шарлотку на мінімальному вогні 30-35 хвилин.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати справжній сливовий пиріг за рецептом New York Times.

А ще писали про те, як з яблук зробити повітряні та смачні деруни.

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