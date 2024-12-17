"Сама не вірю, що це була я". Полякова показала, як виглядала у своїй найбільшій вазі

45-річна Полякова опублікувала фотоколаж, на якому показала, як виглядала багато років тому і як виглядає зараз.

На одному з кадрів артистка постала у чорно-білій сукні ще до того, як скинула зайву вагу.

Виконавиця зізналася, що пишається тим, що змогла привести себе у таку чудову фізичну форму.

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"Сама не вірю, що це була я... Але я це виправила і пишаюся своїм результатом. Погляньте на мою трансформацію", - написала знаменитість.

Зазначимо, що близько півтора року тому Оля вже демонструвала знімок до схуднення у програмі "Дорослі дівчата".

Тоді вона розповіла, що фото було зроблено у 2011 році, невдовзі після народження її молодшої доньки Аліси.

Співачка відверто зізналася, що на той момент її вага складала 86 кілограмів.