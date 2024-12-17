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"Сама не верю, что это была я". Полякова показала, как выглядела в своем самом большом весе

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

45-летняя Полякова опубликовала фотоколлаж, на котором показала, как выглядела много лет назад и как выглядит сейчас.

На одном из кадров артистка предстала в черно-белом платье еще до того, как сбросила лишний вес.

Исполнительница призналась, что гордится тем, что смогла привести себя в такую прекрасную физическую форму.

Скриншот

"Сама не верю, что это была я... Но я это исправила и горжусь своим результатом. Посмотрите на мою трансформацию", - написала знаменитость.

Отметим, что около полутора лет назад Оля уже демонстрировала снимок до похудения в программе «Взрослые девушки».

Тогда она рассказала, что фото было сделано в 2011 году, вскоре после рождения ее младшей дочери Алисы.

Певица откровенно призналась, что на тот момент ее вес составлял 86 килограммов.

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