45-річна Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів". Такого ніхто не очікував (фото)

45-річна співачка Оля Полякова показала, як змінилася її фігура. Зірка вразила фанів, адже мало хто міг уявити такі трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір, який Полякова вела на своїй сторінці в Instagram .

Як зараз виглядає Оля Полякова

Співачка вирішила показати, як тренується, а тому запросила в ефір свого тренера. Для занять Полякова обрала чорні топ та легінси.

Фігура Полякової (скріншот)

Ба більше, зірка підняла той й показала наочні результати своїх тренувань. Виявилося, Полякова вже встигла "накачати" собі рельєфний прес.

Прес Полякової (скріншот)

"Сталеві кубики" мали ефектний вигляд. Але, зазначила співачка, заради такої фігури треба тренуватися й не лінуватися.

Полякова показала прес (скріншот)

Як реагує мережа

Виявилося, що фани не очікували побачити співачку в такій формі. Вона не соромиться тіла в купальнику, але нині дуже вразила пресом, який їй вдалося "накачати".

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