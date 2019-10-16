Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)

Житель Ровно продемонстрировал новые трюки
Короткое видео, на котором юноша делает сальто со штангой, набрало более 10 миллионов просмотров. Журналисты нашли автора трюков и смогли все увидеть собственными глазами.
21-летний житель Ровно рассказал о своих тренировках, о том, как ему удается выполнять сложные трюки, и также показал другие свои умения.
Сальто со штангой (видео: facebook.com/UA: Рівне)
Пользователи сети прокомментировали трюки молодого спортсмена.
Скриншоты с Facebook
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