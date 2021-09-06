В салоне стояла вонь: пассажирка автобуса спрятала грязный подгузник ребенка под сиденье

Пассажирка рейсового автобуса сообщением Херсон - Железный Порт спрятала грязный подгузник своего ребенка под сиденье из-за чего в салоне стояла вонь. Неприятный сюрприз обнаружил водитель, когда делал уборку после рейса.

Об этом сообщает Telegram-канал " Ху**ый Херсон ".

Водитель продемонстрировал количество мусора, которое он собрал. При этом его шокировало, что женщина спрятала использованный подгузник ребенка под сиденье.

По его словам, в салоне находилась урна, и подгузник можно было выбросить туда. Мужчина записал видео.

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