В салоне стояла вонь: пассажирка автобуса спрятала грязный подгузник ребенка под сиденье
Пассажирка рейсового автобуса сообщением Херсон - Железный Порт спрятала грязный подгузник своего ребенка под сиденье из-за чего в салоне стояла вонь. Неприятный сюрприз обнаружил водитель, когда делал уборку после рейса.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**ый Херсон".
Водитель продемонстрировал количество мусора, которое он собрал. При этом его шокировало, что женщина спрятала использованный подгузник ребенка под сиденье.
По его словам, в салоне находилась урна, и подгузник можно было выбросить туда. Мужчина записал видео.
Пользователи сети прокомментировали это.
- Стыдоба;
- Жалко водителя, потому, что он не может за всеми уследить. А за женщину с памперсом вообще стыд испанский ловлю, как так можно?
- Почему нельзя взять с собой мусор и выкинуть на остановке? водитель же останавливается 100%;
- Позор таким свиньям;
- Водитель прав на 100%!
- Люди быдло! Даже в такси такие животные ездят, тоже мусорят в салоне, то с мокрыми штанами залезут... Какая Европа.
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