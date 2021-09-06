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В салоне стояла вонь: пассажирка автобуса спрятала грязный подгузник ребенка под сиденье

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Херсон, Понедельник 06 сентября 2021 19:45
В салоне стояла вонь: пассажирка автобуса спрятала грязный подгузник ребенка под сиденье Коллаж РБК-Украина: пассажирка автобуса спрятала грязный подгузник ребенка под сиденье
Автор: Роман Мирончук

Пассажирка рейсового автобуса сообщением Херсон - Железный Порт спрятала грязный подгузник своего ребенка под сиденье из-за чего в салоне стояла вонь. Неприятный сюрприз обнаружил водитель, когда делал уборку после рейса.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**ый Херсон".

Водитель продемонстрировал количество мусора, которое он собрал. При этом его шокировало, что женщина спрятала использованный подгузник ребенка под сиденье.

По его словам, в салоне находилась урна, и подгузник можно было выбросить туда. Мужчина записал видео.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Стыдоба;
  • Жалко водителя, потому, что он не может за всеми уследить. А за женщину с памперсом вообще стыд испанский ловлю, как так можно?
  • Почему нельзя взять с собой мусор и выкинуть на остановке? водитель же останавливается 100%;
  • Позор таким свиньям;
  • Водитель прав на 100%!
  • Люди быдло! Даже в такси такие животные ездят, тоже мусорят в салоне, то с мокрыми штанами залезут... Какая Европа.

Напомним, в Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки. Одна женщина получила травмы.

Ранее в Киеве убойная маршрутка напугала людей. Пассажир снял на видео, как возле сидения видно отверстие в полу.

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