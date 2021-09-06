У салоні стояв сморід: пасажирка автобуса сховала брудний підгузник дитини під сидіння

Пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний Порт сховала брудний підгузник своєї дитини під сидіння через що в салоні стояв сморід. Неприємний сюрприз виявив водій, коли робив прибирання після рейсу.

Про це повідомляє Telegram-канал " Ху**ий Херсон ".

Водій продемонстрував кількість сміття, яке він зібрав. При цьому його шокувало, що жінка сховала використаний памперс дитини під сидіння.

За його словами, в салоні знаходилася урна, і підгузник можна було викинути туди. Чоловік записав відео.

Користувачі мережі прокоментували це.