У салоні стояв сморід: пасажирка автобуса сховала брудний підгузник дитини під сидіння
Колаж РБК-Україна: пасажирка автобуса сховала брудний підгузник дитини під сидіння
Пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний Порт сховала брудний підгузник своєї дитини під сидіння через що в салоні стояв сморід. Неприємний сюрприз виявив водій, коли робив прибирання після рейсу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ий Херсон".
Водій продемонстрував кількість сміття, яке він зібрав. При цьому його шокувало, що жінка сховала використаний памперс дитини під сидіння.
За його словами, в салоні знаходилася урна, і підгузник можна було викинути туди. Чоловік записав відео.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Стидоба;
- Шкода водія, тому, що він не може за всіма встежити. А за жінку з памперсом взагалі соромно, як так можна?
- Чому не можна взяти з собою сміття і викинути на зупинці? водій же зупиняється 100%;
- Ганьба таким свиням;
- Водій прав на 100%!
- Люди бидло! Навіть в таксі такі тварини їздять, теж смітять в салоні, то з мокрими штанами залізуть... Яка Європа.
Нагадаємо, у Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки. Одна жінка отримала травми.
Раніше в Києві маршрутка налякала людей. Пасажир зняв на відео, як біля сидіння видно отвір у підлозі.