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В Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки: пострадала женщина

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Черновцы, Пятница 03 сентября 2021 15:08
В Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки: пострадала женщина У маршрутки во время движения отлетело колесо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Черновцах на одной из улиц в маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину.

Об этом сообщает "Молодой Буковинец".

Так, инцидент произошел 2 сентября на улице Белорусской.

В частности, женщина шла по пешеходному переходу, и в этот момент у нее оторвалось колесо и полетело в ее сторону.

Женщину госпитализировали в больницу. У нее, по предварительной информации, перелом ноги.

К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте.

Кроме того, похожий случай произошел под Ровным. Там колесо лесовоза отлетело от транспорта во время движения, попало в молодого человека и ужасно травмировало, оторвав руку.

Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьего плеча

Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший скончался в клинике. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Ранее мы также сообщали, что в центре Киева у маршрутки с пассажирами отлетело колесо. Из-за того, что маршрутка остановилась на рельсах движение трамваев было заблокировано.

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