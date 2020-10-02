Салон красоты в Киеве влип в грандиозный скандал: клиентку унизили из-за национальности

Салон красоты в Киеве угодил в грандиозный скандал (Фото: freepik.com)

Клиентка салона получила сообщение, которое было адресовано администратору

В Киеве известный салон красоты попал в грандиозный скандал из-за дискриминации клиентки по национальности. Клиентку внесли в черный список обслуживания, но сообщение администратора случайно отправили самой клиентке.

Историю рассказала постоянная клиентка салона Авигаль Юлия Лившиц на своей странице в Facebook. Она отметила, что была постоянной клиенткой этого заведения и регулярно там делала бьюти-процедуры. Женщина не успевала перед назначенным временем передать детей мужу и ей пришлось на педикюр прийти в салон вместе с ними.

В заведении дети попытались поиграть с собакой хозяев салона и как рассказала Юлия, это не очень понравилось собственнице животных, она отправила собаку строгим приказом за стойку ресепшен.

"Когда Элик (5,5 лет, ходит в кипе) подошел познакомиться к собаке, присел и она вылизала ему ручки. Хозяйка салона с недовольством в голосе отправила собаку за стойку ресепшен. Элик немного испугался такой реакции. Но в итоге счастливый от общения с собакой подошел ко мне и рассказал, какая хорошая там собака", - написала женщина.

Через некоторое время ребенок снова захотел пообщаться с собакой, но мама напомнила, что хозяевам это не понравилось. Она предложила подойти и спросить разрешения. Мальчик так и сделал, а в ответ хозяин салона повысил голос на ребенка.

"Хозяин салона с повышенным тоном и озлобленностью в голосе: "Не трогай собаку!!!". И дальше дал команду срочно вывести собаку на улицу", — сообщила Юлия Лившиц, добавив, что хозяин салона надел "наспех куртку и вышел из помещения".

Еще через несколько минут на ее телефон пришло сообщение, которое было адресовано не ей, а администратору салона. В сообщении было четкое указание не записывать Юлию на процедуры.

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"Предполагаю, что рабочий телефон салона находился у хозяина и адресовано оно было менеджеру, а не мне. Но пришло мне. "Юля еврейка! Не записывать!!!" - добавила Лившиц и уточнила, что салон называется "Да Ладно" и находится в Комфорт Тауне.

После того как разгорелся грандиозный скандал, руководство салона попытались оправдаться за этот проступок и свалить всю вину на администратора заведения.

"Мы вязли на работу нового администратора, пройдя собеседование и стажировку проявила себя скромным человеком и ничто не предвещало такого ужасного поступка. Почему она такое позволила сделать, никто не мог предугадать. По каким-то своим психически нездоровым причинам. Ей было сказано сделать отметку о записи на позднее время, но человек оказался полностью неадекватен в своих немотивированных поступках. Мы пытались связаться с Юлей и принести ей свои извинения", - говорится в сообщении на странице салона в Instagram.

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