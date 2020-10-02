Салон краси в Києві влип у грандіозний скандал: клієнтку принизили через національність

Салон краси в Києві втрапив у грандіозний скандал (Фото: freepik.com)

Клієнтка салону отримала повідомлення, яке було адресоване адміністратору

У Києві відомий салон краси втрапив у грандіозний скандал через дискримінації клієнтки за національністю. Клієнтку внесли в чорний список обслуговування, але повідомлення адміністратора випадково відправили самій клієнтці.

Історію розповіла постійна клієнтка салону Авігаль Юлія Лівшиць на своїй сторінці в Facebook. Вона зазначила, що була постійною клієнткою цього закладу і регулярно там робила б'юті-процедури. Жінка не встигала перед призначеним часом передати дітей чоловікові і їй довелося на педикюр прийти в салон разом з ними.

У закладі діти спробували пограти з собакою господарів салону і як розповіла Юлія, це не дуже сподобалося власниці тварин, вона відправила собаку суворим наказом за стійку ресепшен.

"Коли Элик (5,5 років, ходить в кіпі) підійшов познайомитися до собаки, присів і вона вилизала йому ручки. Господиня салону з обуренням в голосі відправила собаку за стійку ресепшен. Элик трохи злякався такої реакції. Але в підсумку щасливий від спілкування з собакою підійшов до мене і розповів, яка гарна там собака", - написала жінка.

Через деякий час дитина знову захотіла поспілкуватися з собакою, але мама нагадала, що господарям це не сподобалося. Вона запропонувала підійти та запитати дозволу. Хлопчик так і зробив, а у відповідь господар салону підвищив голос на дитину.

"Господар салону з підвищеним тоном і озлобленістю в голосі: "Не чіпай собаку!!!". І далі дав команду терміново вивести собаку на вулицю", — повідомила Юлія Лівшиць, додавши, що господар салону надів "поспіхом куртку і вийшов з приміщення".

Ще через кілька хвилин на її телефон прийшло повідомлення, яке було адресовано не їй, а адміністратору салону. У повідомленні була чітка вказівка не записувати Юлію на процедури.

Скріншот

"Припускаю, що робочий телефон салону перебував у господаря й адресоване воно було менеджеру, а не мені. Але прийшло мені. "Юля єврейка! Не записувати!!!" - додала Лівшиць і уточнила, що салон називається "Да Ладно" у Комфорт Тауні.

Після того, як розгорівся грандіозний скандал, керівництво салону спробували виправдатися за цей проступок і звалити всю провину на адміністратора закладу.

"Ми взяли на роботу нового адміністратора, пройшовши співбесіду, стажування виявила себе скромною людиною і ніщо не віщувало такого жахливого вчинку. Чому вона таке дозволила зробити, ніхто не міг передбачити. За якимись своїми психічно нездоровим причинам. Їй було сказано зробити відмітку про запис на пізній час, але людина виявилася повністю неадекватна у своїх невмотивованих вчинках. Ми намагалися зв'язатися з Юлею і принести їй свої вибачення", - йдеться в повідомленні на сторінці салону в Instagram.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат запропонував запровадити в Україні нову мову.

А також розповідали про те, що в одній з українських шкіл ввели платні уроки під час навчального процесу.