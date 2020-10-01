Депутат предложил ввести в Украине новый язык: это будет что-то

Нардеп Потураев предложил ввести в Украине новый язык (Коллаж РБК-Украина)

Нардеп предложил в Украине узаконить новый язык

Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил в Украине ввести новый язык – украинский русский. Он уточнил, что русский язык, которым пользуются в Украине, сильно отличается от того, на котором говорят в России. Народный избранник считает, что этот язык нужно закрепить на законодательном уровне.

Никита Потураев заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такой язык может стать отдельным и его нужно признать в Украине. Об этом он сообщил в программе "Хард с Влащенко".

"Как филолог по первому образованию убежден, что русский язык в Украине изменяется по многим параметрам. И абсолютно точно, на моя взгляд, в среднесрочной, даже не в долгосрочной перспективе, он должен быть отдельным языком в Украине", - считает Потураев.

Депутат добавил, что в России тогда останется русский язык, а в Украине будет что-то новое.

"Тогда в России будет русский язык, а в Украине…это вопрос для дискуссий, как филологических, так и в обществе", - объяснил нардеп.

Он признался, что дома разговаривает с близкими на русском языке, но не считает, что этот тот же язык, на котором говорят в России.

"Дома я говорю на русском…но я не согласен…Я не хочу говорить, что это русский, на русском пусть в России говорят. Я не могу согласиться, что говорю дома на русском – ну, украинский русский", - сказал Никита Потураев.

Депутат от "Слуги народа" предложил узаконить в Украине новый язык

Напомним, ранее мы писали о том, что известная писательница устроила скандал в столичном супермаркете из-за обслуживания на русском языке.