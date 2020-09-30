В украинской школе ввели платные уроки: разгорается скандал

В школе Киева хотят брать деньги за новый предмет (коллаж РБК-Украина)

В киевской школе хотят ввести платные уроки

В одной из школ Киева родителей предупредили о новом предмете, за который нужно будет платить деньги. Речь идет о школе №263 на улице Сержа Лифаря. Так, родителям первоклассников предлагают оплачивать новый предмет "Логика", который будет пятым уроком. Об этом сообщила одна из мам на странице "Родители SOS" на Facebook.

Женщина интересуется, насколько такое нововведение законно и спрашивает совета у других родителей.

"Добрый день! У меня такой вопрос. Ребенок пошел в 1 класс, сейчас объявили, что с 1 октября вводят новый предмет "Логика", два дня в неделю пятым уроком. Он платный. Сказали, конечно, не обязательно посещение, но желательно. Насколько это законно? Есть ли официальные подтверждения такому нововведению?" - написала автор поста.

В комментариях пользователи ответили женщине, что такая практика уже существует в нескольких школах. Другие мамы написали, что у них есть этот предмет, но за него платить не нужно.

Это урок дополнительный, по желанию. У нас в школе тоже есть. Стоит 23 грн. Скажите, а платные танцы, рисование в школе дополнительные. Занятиями у вас тоже шок вызывают?

А где в это время дети, которые не идут на урок, но у них ГПД в этом классе?

Нам сказали, что в этом году Логику ввели в 1-2 классах обязательно. Это какой-то указ президента, объяснили в школе нам. Все бесплатно.

Для начала нужно выяснить не должен ли такой предмет быть бесплатным!!! А если это как дополнительный просто то чем он вам мешает, пусть кто имеет возможность, пусть ходят. Логика это хорошо.

Как мы ранее писали, школам разрешили отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина.