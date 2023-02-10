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Сало корисне чи шкідливе? Сімейний лікар розказав правду про "суперфуд"

Чи шкідливе сало для організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сало є популярним українським національним продуктом. Його споживання збільшується в зимовий період, особливо під час свят. Однак, важливо знати, чи справді воно таке корисне, як усі думають.

Про це повідомив сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram.

Як сало впливає на здоров'я людини

Сало - це підшкірний шар жиру, де накопичені біологічно активні речовини, жиророзчинні вітаміни і антиоксиданти, зокрема, вітаміни А, D Е і К, поліненасичені жирні кислоти.

Лікар каже, що такі сполуки чинять корисний вплив на здоров'я людини, попереджуючи багато захворювань, зокрема серцево-судинні.

Як правильно їсти

Однак, сімейний лікар зазначив, що користь від сала можна отримати лише тоді, якщо споживати його правильно.

Зазвичай українці споживають сало в таких видах: солене, копчене, мариноване, варене і смажене. Найбільшу користь можна отримати тільки від солоного сала.

Все тому, що саме під час соління сало майже не втрачає своїх корисних властивостей. Копчене та смажене сало є найбільш шкідливим, при зловживанні ним неминуче збільшується ризик панкреатиту, холециститу, каміння в жовчному міхурі та збільшеного рівня холестерину в крові.

Тому сало корисно їсти, але робити це потрібно в міру та з розумом.

Додамо, що надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.

Якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти сало.

Також ми писали, як вибрати найкорисніше сало і правильно його засолити.

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салопродуктиеда