Сало корисне чи шкідливе? Сімейний лікар розказав правду про "суперфуд"

Сало є популярним українським національним продуктом. Його споживання збільшується в зимовий період, особливо під час свят. Однак, важливо знати, чи справді воно таке корисне, як усі думають.
Про це повідомив сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram.
Сало - це підшкірний шар жиру, де накопичені біологічно активні речовини, жиророзчинні вітаміни і антиоксиданти, зокрема, вітаміни А, D Е і К, поліненасичені жирні кислоти.
Лікар каже, що такі сполуки чинять корисний вплив на здоров'я людини, попереджуючи багато захворювань, зокрема серцево-судинні.
Однак, сімейний лікар зазначив, що користь від сала можна отримати лише тоді, якщо споживати його правильно.
Зазвичай українці споживають сало в таких видах: солене, копчене, мариноване, варене і смажене. Найбільшу користь можна отримати тільки від солоного сала.
Все тому, що саме під час соління сало майже не втрачає своїх корисних властивостей. Копчене та смажене сало є найбільш шкідливим, при зловживанні ним неминуче збільшується ризик панкреатиту, холециститу, каміння в жовчному міхурі та збільшеного рівня холестерину в крові.
Тому сало корисно їсти, але робити це потрібно в міру та з розумом.
Додамо, що надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.
Якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.
Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти сало.
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