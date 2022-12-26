Чи справді сало таке корисне та кому його категорично не можна їсти

На перший погляд, сало і здорове харчування - дві абсолютно не поєднувані речі. Сало придбало імідж шкідливої їжі. Однак, це не так, адже не випадково воно може коштувати дорожче м’яса, тому що воно того варте.

Про це розповіла дієтолог та терапевт Тетяна Лакуста в Instagram .

Користь сала

За словами лікаря, сало гарно переносить роки зберігання в солі та не псується в дорозі. Також воно багате на омега-9 та стимулює протизапальні процеси в організмі.

Сало - є потужним стимулятором утворення жовчі та скорочення жовчного міхура.

"Якщо ви маєте вдома свиню - годуйте її ріпаком і отримаєте сало на 50% збагачене омега-3", - йдеться у повідомленні.

Експерти каже, що найкраще вживати сало наприкінці прийому їжі, коли людина достатньо вгамувала голод. Тоді вдасть уникнути переїдання.

Важливо з'їдати рекомендовану кількість сало, адже воно вважається високоенергійною їжею. Рекомендована денна норма - 20-30 грам.

Також сало зміцнює нерви, адже в його складі є холін. Ця речовина відбудовує нервові оболонки.

"Сало полюбляє компанію. Тому часник, гірчиця, зелень - найкращі його друзі. Аліцин в часнику має властивості зниження холестерину, зелень - джерело фолатів та магнію, а гірчиця має сінігрин з антибактеріальними властивостями", - додала дієтолог.

Кому не можна їсти сало

Дітям до 5 років та вагітним не можна їсти сало через небезпеку лістеріозу. Заборонено давати сало дітям для прорізування зубів.

До того ж хворим на жовчно-кам'яну хворобу такою варто відмовитись від такого продукту.

Також не варто надавати перевагу цьому продукти при хворобах обміну ліпідів.