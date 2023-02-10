Сало полезное или вредное? Семейный врач рассказал правду о "суперфуде"

Как сало влияет на здоровье человека

Сало - это подкожный слой жира, где накоплены биологически активные вещества, жирорастворимые витамины и антиоксиданты, в частности, витамины А, D Е и К, полиненасыщенные жирные кислоты.

Врач говорит, что такие соединения оказывают полезное влияние на здоровье человека, предупреждая многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Как правильно есть

Однако семейный врач отметил, что пользу от сала можно извлечь только тогда, если потреблять его правильно.

Обычно украинцы потребляют сало в таких видах: соленое, копченое, маринованное, вареное и жареное. Наибольшую пользу можно извлечь только от соленого сала.

Все потому, что именно во время соления сало почти не теряет своих полезных свойств. Копченое и жареное сало наиболее вредно, при злоупотреблении им неизбежно увеличивается риск панкреатита, холецистита, камней в желчном пузыре и увеличенного уровня холестерина в крови.

Поэтому сало полезно есть, но делать это нужно в меру и с умом.

Добавим, что избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или в кишечнике.

Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.