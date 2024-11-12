Саливанчук призналась, свободно ли ее сердце после развода с мужем-депутатом

Актриса и звезда сериалов "Сваты" и "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук рассказала, начала ли она встречаться с кем-то после развода с мужем - народным депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом выпуске шоу "Тур зірками" актриса рассказала, ходит ли она на свидания и каким должен быть мужчина, чтобы покорить ее сердце.

Как живет Саливанчук после развода

На вопрос о новых отношениях актриса ответила лаконично и с улыбкой. Саливанчук отметила, что сейчас ее сердце свободно.

"Я свободная и счастливая женщина", - заявила актриса.

Также она рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. Оказалось, у Саливанчук есть важные и особые принципы.

Саливанчук рассказала, хочет ли новых отношений после развода (скриншот)

"Оттолкнуть в мужчине может только одно - если он говорит на русском языке. Хочется, чтобы он был искренним, чтобы он был здесь, в Украине, чтобы он никуда не убегал, был добрым и любил детей. Все, конечно, чего хочет каждая женщина", - объяснила звезда.

Звезда отметила, что после развода прошло очень мало времени. Поэтому сейчас она посвящает себя детям - она воспитывает двух сыновей.

"Я еще просто влюбляюсь в своих двух маленьких мужчин, с которыми живу, это мои дети. Свиданий еще не было", - заявила Саливанчук.

На вопрос о бывшем она отвечать не стала. Артистка отметила, что не хочет обсуждать тему отношений и раскрывать хоть какие-то детали развода.

Что известно о личной жизни Саливанчук

Актриса прожила 8 лет в браке с избранником-нардепом. От него она родила двух сыновей.

Но в марте стало известно, что Саливанчук расстается с мужем. Оказалось, это вышло еще давно.

Саливанчук с детьми и бывшим мужем (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"18.05.2023 я развелась. Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но бесполезно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители не счастливы. Поэтому да, я свободна", - написала она.