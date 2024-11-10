Актор-військовий Дмитро Сова зізнався, що відчуває, коли повертається в Київ: "Бенкет у чуму"

Актор Дмитро Сова, який нині захищає Україну, розповів, які емоції переживає, коли на якийсь час повертається до Києва. Виявилося, що артист не завжди розуміє людей, які ніби забули про війну.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками про мирне життя Сова поділився під час розмови з OBOZ.UA .

Що актор бачить, коли повертається з фронті

За словами Сови, він помітив, як змінився Київ за час повномасштабної війни. Коли він повертається до столиці, то іноді дивується. Враження, зазначив актор, непрості.

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Приїжджаєш і бачиш, що люди спокійно сидять у кав’ярнях, працюють усі заклади - часом це так дивно. Але минає кілька днів - трохи звикаєш, розумієш, що все одно треба, щоб життя продовжувалося, економіка працювала. Але мені здається, що цього всього забагато", - вважає Сова.

"Треба якось скромніше, бо вечірки часом нагадують банкет у чуму. Не можна так. Збір у Facebook на машину часом закривається чотири місяці, а я бачу, які кошти люди тут витрачають просто так. Розумію, що хочеться якось відволіктися від важких думок про війну. Але не забувайте: поки ви тут гуляєте, там хтось помирає", - додав він.

Український актор зізнався, як змінився Київ (фото: instagram.com/dimasovajr)

При цьому актор згадав, яким був Київ на початку повномасштабної війни. Тоді у столиці було мало людей, в місті постійно лунали сирени. І це, зізнається Сова, було непросто переносити.

"А зараз що? Окупанти відійшли, багато чого не згадується. Але не можна про це забувати. Ми маємо бути гідними тих, хто поклав своє життя за наше сьогодення", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Сова

Актору 41 рік. Він знімається у кіно та серіалах, багато хто знає його як зірку ситкома "Село на мільйон". Сова одружений. Його обраниця - акторка Дар'я Легейда.

У 2023 році Сова вступив до лав ЗСУ. Він та його тесть пішли захищати Україну добровольцями.