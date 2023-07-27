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Салат "Смачний", який зробити зовсім не складно, а взимку з'їдається дуже швидко!

Фото: Найсмачніший рецепт салату на зиму (Telegram/Домашня консервація)
Автор: Людмила Жукова

Нині в Україні - сезон заготівель консервації на зиму. Велика кількість овочів дозволяє закрити на холодну пору року масу смаколиків, які так приємно відкрити взимку. Пропонуємо вам приготувати салат "Смачний", який легко готується, але швидко з'їдається взимку.

Рецептом заготівлі поділилися у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".

Для салату візьміть:

  • 2 кг помідорів - нарізати часточками
  • 1 кг цибулі - нарізати кільцями
  • 1 кг моркви - потерти на великій тертці
  • 1 кг солодкого перцю – нарізати соломкою
  • 300 г рослинної олії
  • 300 г цукру
  • 100 г 9% оцту
  • 2 ст.л.солі

Як приготувати салат

Наріжте всі овочі, як зазначено в інгредієнтах. Покладіть овочі у велику миску або каструлю, додайте туди олію, цукор, оцет, сіль. Потім перемішайте і варіть ще 15 хвилин після закипання. Після цього розкладіть овочі в заздалегідь приготовлені банки, які ви простерилізували, і закатайте.

Все дуже швидко, а ще неймовірно смачно!

Як правильно стерилізувати банки?

Банки попередньо слід промити, можна навіть замочити їх у воді із содою на кілька годин. Потім обсушити та поставити в заповнену теплою водою каструлю догори дном (каструля має бути заповнена водою приблизно на одну третину). Довести воду до кипіння та стерилізувати банки 5-10 хвилин.

 

Раніше ми ділилися рецептом скумбрії, яка готується лише за три хвилини.

Також дізнайтеся, як приготувати смачні кабачки в духовці.

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