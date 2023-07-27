Салат "Смачний", який зробити зовсім не складно, а взимку з'їдається дуже швидко!

Для салату візьміть:

2 кг помідорів - нарізати часточками

1 кг цибулі - нарізати кільцями

1 кг моркви - потерти на великій тертці

1 кг солодкого перцю – нарізати соломкою

300 г рослинної олії

300 г цукру

100 г 9% оцту

2 ст.л.солі

Як приготувати салат

Наріжте всі овочі, як зазначено в інгредієнтах. Покладіть овочі у велику миску або каструлю, додайте туди олію, цукор, оцет, сіль. Потім перемішайте і варіть ще 15 хвилин після закипання. Після цього розкладіть овочі в заздалегідь приготовлені банки, які ви простерилізували, і закатайте.

Все дуже швидко, а ще неймовірно смачно!

Як правильно стерилізувати банки?

Банки попередньо слід промити, можна навіть замочити їх у воді із содою на кілька годин. Потім обсушити та поставити в заповнену теплою водою каструлю догори дном (каструля має бути заповнена водою приблизно на одну третину). Довести воду до кипіння та стерилізувати банки 5-10 хвилин.