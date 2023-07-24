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Рецепт скумбрії за 3 хвилини. Таку рибу з'їдають миттєво

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Понеділок 24 липня 2023 13:51
Рецепт скумбрії за 3 хвилини. Таку рибу з'їдають миттєво Фото: Як швидко приготувати скумбрію (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скумбрія – це дуже корисна риба, в якій міститься багато жирних кислот Омега-3. Її по праву називають "королевою" риб. Приготувати її не складе вам труднощів, а смак порадує всіх.

Рецепт скумбрії за 3 хвилини опублікували в Telegram-каналі Домашня консервація/Кулінарія.

Вам знадобиться

  • Скумбрія середня - 1 шт
  • Цибулеве лушпиння - скільки є, на око
  • Сіль - 5 ст.л. без верху
  • Вода - 1 л

Покроковий рецепт приготування

Цибулеве лушпиння ненадовго замочіть у воді. Потім поставте на вогонь і додайте сіль (на 1 л води - 5 ст.л). Варіть рівно 3 хвилини. Готову рибу відкиньте на друшляк і подавайте до столу.

Порада - якщо риба велика, її можна розрізати вздовж або проколоти ножем у кількох місцях.

Рецепт скумбрії за 3 хвилини. Таку рибу з'їдають миттєвоСкумбрія вийде не гірше за магазинну

Для довідки

Скумбрія багата на вітаміни D (у 100 грамах риби – 90% від добової норми), Е, К та А. Також вона містить мікроелементи: селен, фосфор, магній, калій, мідь, натрій, цинк, кальцій та інші. А ще атлантична скумбрія – один із лідерів за вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот.

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