Салат "Вкусный", который сделать совсем не сложно, а зимой съедается очень быстро!

Сейчас в Украине - сезон заготовок консервации на зиму. Обилие овощей позволяет закрыть на холодное время года массу вкусностей, которые так приятно открыть зимой. Предлагаем вам приготовить салат "Вкусный", который легко готовится, но быстро съедается зимой.
Рецептом заготовки поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія".
Нарежьте все овощи, как указано в ингредиентах. Положите овощи в большую миску или кастрюлю, добавьте туда растительное масло, сахар, уксус, соль. Затем перемешайте все и варите еще 15 минут после закипания. После этого разложите овощи в заранее приготовленные простерилизованные банки и закатайте.
Все очень быстро, а еще невероятно вкусно!
Банки предварительно следует промыть, можно даже замочить их в воде с содой на несколько часов. Затем обсушить и поставить в заполненную теплой водой кастрюлю вверх дном (кастрюля должна быть заполнена водой примерно на одну треть). Довести воду до кипения и стерилизовать банки 5-10 минут.
Ранее мы делились рецептом скумбрии, которая готовится всего за три минуты.
Также узнайте, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.