Салат "Вкусный", который сделать совсем не сложно, а зимой съедается очень быстро!

Для салата возьмите:

2 кг помидоров - нарезать дольками

1 кг лука - нарезать кольцами

1 кг моркови - потереть на большой терке

1 кг сладкого перца – нарезать соломкой

300 г растительного масла

300 г сахара

100 г 9% уксуса

2 ст.л. соли

Как приготовить салат

Нарежьте все овощи, как указано в ингредиентах. Положите овощи в большую миску или кастрюлю, добавьте туда растительное масло, сахар, уксус, соль. Затем перемешайте все и варите еще 15 минут после закипания. После этого разложите овощи в заранее приготовленные простерилизованные банки и закатайте.

Все очень быстро, а еще невероятно вкусно!

Как правильно стерилизовать банки?

Банки предварительно следует промыть, можно даже замочить их в воде с содой на несколько часов. Затем обсушить и поставить в заполненную теплой водой кастрюлю вверх дном (кастрюля должна быть заполнена водой примерно на одну треть). Довести воду до кипения и стерилизовать банки 5-10 минут.