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Салат Олів'є за ресторанним рецептом: так ви ще не готували

Ілюстративне фото: Салат Олів'є (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Всі знають, як готувати класичний салат Олів'є. Однак ми пропонуємо незвичний рецепт цієї страви.

Він з'явився на каналі YouTube "Мамина домашня кухня".

Кулінарка пропонує додавати в салат обсмажену, а не відварену картоплю.

Складники:

  • Картопля сира - 4 шт.
  • Морква варена - 2 шт.
  • Яйця варені - 4 шт.
  • Зелена цибуля - пучок
  • Шинка або ковбаса - 400-500 г
  • Зелений горошок - 1 банка
  • Квашені огірки - 10 шт.
  • Олія
  • Майонез
  • Сіль та перець до смаку

Покрокове приготування

Наріжте всі інгредієнти дрібним кубиком. Налийте в пательню олію і обсмажте поступово всю нарізану кубиком картоплю. Обсушіть від зайвої олії.

Змішайте всі інгредієнти (окрім цибулі) у глибокій посудині.

Заправте майонезом. Додайте зелену цибулю. Поперчіть і посоліть до смаку.

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