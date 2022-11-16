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Салат Оливье по ресторанному рецепту: так вы еще не готовили

Иллюстративное фото: Салат Оливье (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Все знают, как готовить классический салат Оливье. Однако мы предлагаем необычный рецепт этого блюда.

Он появился на канале YouTube "Мамина домашняя кухня".

Кулинар предлагает добавлять в салат обжаренный, а не отварной картофель.

Составляющие:

  • Картофель сырой – 4 шт.
  • Морковь вареная – 2 шт.
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Зеленый лук – пучок
  • Ветчина или колбаса – 400-500 г
  • Зеленый горошек – 1 банка
  • Квашенные огурцы – 10 шт.
  • Масло
  • Майонез
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте все ингредиенты маленьким кубиком. Налейте в сковороду и обжарьте постепенно весь нарезанный кубиком картофель. Обсушите от излишнего масла.

Смешайте все ингредиенты (кроме лука) в глубокой посуде.

Заправьте майонезом. Добавьте зеленый лук. Поперчите и посолите по вкусу.

Ранее мы писали об ошибках, допускаемых при приготовлении винегрета.

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