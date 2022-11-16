ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Салат Олів'є за ресторанним рецептом: так ви ще не готували

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 18:15
Салат Олів'є за ресторанним рецептом: так ви ще не готували Ілюстративне фото: Салат Олів'є (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Всі знають, як готувати класичний салат Олів'є. Однак ми пропонуємо незвичний рецепт цієї страви.

Він з'явився на каналі YouTube "Мамина домашня кухня".

Кулінарка пропонує додавати в салат обсмажену, а не відварену картоплю.

Складники:

  • Картопля сира - 4 шт.
  • Морква варена - 2 шт.
  • Яйця варені - 4 шт.
  • Зелена цибуля - пучок
  • Шинка або ковбаса - 400-500 г
  • Зелений горошок - 1 банка
  • Квашені огірки - 10 шт.
  • Олія
  • Майонез
  • Сіль та перець до смаку

Покрокове приготування

Наріжте всі інгредієнти дрібним кубиком. Налийте в пательню олію і обсмажте поступово всю нарізану кубиком картоплю. Обсушіть від зайвої олії.

Змішайте всі інгредієнти (окрім цибулі) у глибокій посудині.

Заправте майонезом. Додайте зелену цибулю. Поперчіть і посоліть до смаку.

Раніше ми писали про помилки, які допускаються при приготуванні вінегрету.

Також читайте, як приготувати котлети з хліба.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти