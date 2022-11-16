Салат Олів'є за ресторанним рецептом: так ви ще не готували
Ілюстративне фото: Салат Олів'є (freepik)
Всі знають, як готувати класичний салат Олів'є. Однак ми пропонуємо незвичний рецепт цієї страви.
Він з'явився на каналі YouTube "Мамина домашня кухня".
Кулінарка пропонує додавати в салат обсмажену, а не відварену картоплю.
Складники:
- Картопля сира - 4 шт.
- Морква варена - 2 шт.
- Яйця варені - 4 шт.
- Зелена цибуля - пучок
- Шинка або ковбаса - 400-500 г
- Зелений горошок - 1 банка
- Квашені огірки - 10 шт.
- Олія
- Майонез
- Сіль та перець до смаку
Покрокове приготування
Наріжте всі інгредієнти дрібним кубиком. Налийте в пательню олію і обсмажте поступово всю нарізану кубиком картоплю. Обсушіть від зайвої олії.
Змішайте всі інгредієнти (окрім цибулі) у глибокій посудині.
Заправте майонезом. Додайте зелену цибулю. Поперчіть і посоліть до смаку.
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