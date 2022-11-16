Салат Оливье по ресторанному рецепту: так вы еще не готовили

Все знают, как готовить классический салат Оливье. Однако мы предлагаем необычный рецепт этого блюда.

Он появился на канале YouTube "Мамина домашняя кухня".

Кулинар предлагает добавлять в салат обжаренный, а не отварной картофель.

Составляющие:

Картофель сырой – 4 шт.

Морковь вареная – 2 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Зеленый лук – пучок

Ветчина или колбаса – 400-500 г

Зеленый горошек – 1 банка

Квашенные огурцы – 10 шт.

Масло

Майонез

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте все ингредиенты маленьким кубиком. Налейте в сковороду и обжарьте постепенно весь нарезанный кубиком картофель. Обсушите от излишнего масла.

Смешайте все ингредиенты (кроме лука) в глубокой посуде.

Заправьте майонезом. Добавьте зеленый лук. Поперчите и посолите по вкусу.