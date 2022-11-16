Салат Оливье по ресторанному рецепту: так вы еще не готовили
Иллюстративное фото: Салат Оливье (freepik)
Все знают, как готовить классический салат Оливье. Однако мы предлагаем необычный рецепт этого блюда.
Он появился на канале YouTube "Мамина домашняя кухня".
Кулинар предлагает добавлять в салат обжаренный, а не отварной картофель.
Составляющие:
- Картофель сырой – 4 шт.
- Морковь вареная – 2 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Зеленый лук – пучок
- Ветчина или колбаса – 400-500 г
- Зеленый горошек – 1 банка
- Квашенные огурцы – 10 шт.
- Масло
- Майонез
- Соль и перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Нарежьте все ингредиенты маленьким кубиком. Налейте в сковороду и обжарьте постепенно весь нарезанный кубиком картофель. Обсушите от излишнего масла.
Смешайте все ингредиенты (кроме лука) в глубокой посуде.
Заправьте майонезом. Добавьте зеленый лук. Поперчите и посолите по вкусу.
Ранее мы писали об ошибках, допускаемых при приготовлении винегрета.
Читайте также, как приготовить котлеты из хлеба.