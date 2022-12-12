Салат "Новинка" к праздничному столу: взрывной вкус закуски из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек – одно из классических новогодних блюд, которые скоро украсят наши столы. Предлагаем вам попробовать новый необычный рецепт закуски под названием "Новинка".
Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 250 г
- Плавленый сырок – 200 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Вареные яйца – 3 шт.
- Сухарики пшеничные – 70 г
- Кукуруза – 100 г
- Майонез – 150 г
Пошаговое приготовление
Плавленый сырок и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Крабовые палочки порезать.
Приготовьте удлиненное блюдо и начните формировать салат.
Первый слой: плавленый сырок, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.
Второй слой: натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.
Третий слой: крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.
Четвертый слой: пшеничные сухарики, сверху майонез.
Пятый слой: кукуруза.
Раньше мы писали, как приготовить три новых салата "Селедка под шубой".
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