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Салат "Новинка" к праздничному столу: взрывной вкус закуски из крабовых палочек

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 08:30
Салат "Новинка" к праздничному столу: взрывной вкус закуски из крабовых палочек Салат "Новинка" из крабовых палочек (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Салат из крабовых палочек – одно из классических новогодних блюд, которые скоро украсят наши столы. Предлагаем вам попробовать новый необычный рецепт закуски под названием "Новинка".

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 250 г
  • Плавленый сырок – 200 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Сухарики пшеничные – 70 г
  • Кукуруза – 100 г
  • Майонез – 150 г

Пошаговое приготовление

Плавленый сырок и вареные яйца натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Крабовые палочки порезать.

Приготовьте удлиненное блюдо и начните формировать салат.

Первый слой: плавленый сырок, сверху чеснок, смазать тонкой сеточкой майонеза.

Второй слой: натертые яйца, сверху тоже тонкая сеточка майонеза.

Третий слой: крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза.

Четвертый слой: пшеничные сухарики, сверху майонез.

Пятый слой: кукуруза.

Раньше мы писали, как приготовить три новых салата "Селедка под шубой".

Также читайте о салате, вкуснее Мимозы.

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