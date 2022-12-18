Салат "Мурашник" до новорічного столу: справжня дивина з простих інгредієнтів

Інгредієнти:

Куряче відварене філе - 300 г

Огірок - 200 г (2 шт. невеликих)

Помідори - 250 г

Майонез - 3-4 ст.л. (90-120 г)

Сир – 100 г

Часник – 1 зубчик

Картопля сира – 400 г

Чорний мелений перець, сіль – за смаком

Покрокове приготування

Попередньо відварити куряче філе у підсоленій воді разом із половиною цибулини, кількома зубчиками часнику, горошинами чорного перцю та лавровим листком. Дати курячому філе охолонути в цій воді, в якій воно варилося. Так філе вийде соковитішим. Нарізати соломкою куряче філе.

Натерти картоплю на тертці для корейської моркви. Промити в холодній воді, просушити паперовими рушниками. Налити на сковороду 1 см олії. Обсмажити картоплю до рум'яності. Викласти на паперові рушники, щоб увібрався весь жир. Посолити картоплю за смаком.

Нарізати огірки тонкою соломкою. Видалити соковиту серцевину з помідорів і нарізати їх часточками. Сир натерти на великій тертці.

Подрібнити зубчик часнику та додати його до майонезу.

Салат збиратимемо шарами в такій послідовності: куряче філе – помідор – сир – огірок – куряче філе – помідор – сир – огірок.

Змастити кожен шар майонезом. Боки гірки змастити майонезом і викласти картоплю. Можна прикрасити чорним кунжутом за бажанням.