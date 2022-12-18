Салат "Муравейник" к новогоднему столу: настоящая диковинка из простых ингредиентов

Ингредиенты:

Куриное отварное филе – 300 г

Огурец – 200 г (2 шт. небольших)

Помидоры – 250 г

Майонез – 3-4 ст.л. (90-120 г)

Сыр – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Картофель сырой – 400 г

Черный молотый перец, соль – по вкусу

Пошаговое приготовление

Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом. Дать куриному филе охладиться в этой воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать соломкой куриное филе.

Натереть картофель на терке для корейской моркови. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картошку по вкусу.

Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидоров и нарезать их дольками. Сыр натереть на большой терке.

Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.

Салат собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец.

Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель. Можно украсить черным кунжутом по желанию.