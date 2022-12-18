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Салат "Муравейник" к новогоднему столу: настоящая диковинка из простых ингредиентов

Как приготовить салат "Муравейник" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Салат "Муравейник" точно удивит вашу семью и гостей на Новый год. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые создадут взрывной вкус.

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриное отварное филе – 300 г
  • Огурец – 200 г (2 шт. небольших)
  • Помидоры – 250 г
  • Майонез – 3-4 ст.л. (90-120 г)
  • Сыр – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Картофель сырой – 400 г
  • Черный молотый перец, соль – по вкусу

Пошаговое приготовление

Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом. Дать куриному филе охладиться в этой воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать соломкой куриное филе.

Натереть картофель на терке для корейской моркови. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картошку по вкусу.

Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидоров и нарезать их дольками. Сыр натереть на большой терке.

Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.

Салат собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец.

Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель. Можно украсить черным кунжутом по желанию.

Раньше мы писали, как приготовить салат "Новинка" из крабовых палочек, который станет украшением новогоднего стола.

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