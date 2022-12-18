Салат "Мурашник" до новорічного столу: справжня дивина з простих інгредієнтів
Салат "Мурашник" точно здивує вашу родину і гостей на Новий рік. Для його приготування знадобляться прості інгредієнти, які й створять вибуховий смак.
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Куряче відварене філе - 300 г
- Огірок - 200 г (2 шт. невеликих)
- Помідори - 250 г
- Майонез - 3-4 ст.л. (90-120 г)
- Сир – 100 г
- Часник – 1 зубчик
- Картопля сира – 400 г
- Чорний мелений перець, сіль – за смаком
Покрокове приготування
Попередньо відварити куряче філе у підсоленій воді разом із половиною цибулини, кількома зубчиками часнику, горошинами чорного перцю та лавровим листком. Дати курячому філе охолонути в цій воді, в якій воно варилося. Так філе вийде соковитішим. Нарізати соломкою куряче філе.
Натерти картоплю на тертці для корейської моркви. Промити в холодній воді, просушити паперовими рушниками. Налити на сковороду 1 см олії. Обсмажити картоплю до рум'яності. Викласти на паперові рушники, щоб увібрався весь жир. Посолити картоплю за смаком.
Нарізати огірки тонкою соломкою. Видалити соковиту серцевину з помідорів і нарізати їх часточками. Сир натерти на великій тертці.
Подрібнити зубчик часнику та додати його до майонезу.
Салат збиратимемо шарами в такій послідовності: куряче філе – помідор – сир – огірок – куряче філе – помідор – сир – огірок.
Змастити кожен шар майонезом. Боки гірки змастити майонезом і викласти картоплю. Можна прикрасити чорним кунжутом за бажанням.
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