Салат "Муравейник" к новогоднему столу: настоящая диковинка из простых ингредиентов
Салат "Муравейник" точно удивит вашу семью и гостей на Новый год. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые создадут взрывной вкус.
Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриное отварное филе – 300 г
- Огурец – 200 г (2 шт. небольших)
- Помидоры – 250 г
- Майонез – 3-4 ст.л. (90-120 г)
- Сыр – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Картофель сырой – 400 г
- Черный молотый перец, соль – по вкусу
Пошаговое приготовление
Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом. Дать куриному филе охладиться в этой воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать соломкой куриное филе.
Натереть картофель на терке для корейской моркови. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картошку по вкусу.
Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидоров и нарезать их дольками. Сыр натереть на большой терке.
Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.
Салат собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец.
Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель. Можно украсить черным кунжутом по желанию.
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