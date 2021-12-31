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Салат "Мимоза" без майонеза: такой нежности вы точно не пробовали!

Автор: Анна Шиканова

Знаменитый салат "Мимоза" готовят разными способами. Основной ингредиент – рыбные консервы. Их смешивают с овощами и яйцами, а заправляют обязательно майонезом.

Однако этот салат можно приготовить и более оригинально, без майонеза. И этот салат получится очень нежным. Необычный рецепт любимого салата – читайте в материале Styler ниже.

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец – 2 маленькие банки или одна побольше
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Зеленый лук – ½ пучка.
  • Мягкий сыр – 250 г (Можно использовать сыр типа Филадельфии или Фету)
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить вкрутую, дать остыть. Потом натереть на мелкой терке или измельчить с помощью вилки.

Тунец вынуть из баночки и измельчить, смешать с яйцами. В полученную пасту добавить мягкий сыр и хорошо вымешать.

Луковицу нарезать очень мелко, нашинковать зеленый лук. Можно использовать оба лука, а можно только зеленый – по вкусу.

Смешать лук с сырно-тунцовой пастой. Хорошо вымешать весь салат. При необходимости можно добавить щепотку соли и черного молотого перца.

Выложить в салатник, украсить зеленью.

Также этот салат можно использовать в качестве дополнения к брускеттам или для праздничных корзинок.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить три идеальных новогодних салата всего из трех ингредиентов.

А также рассказывали о том, как сделать майонез самостоятельно по рецептам шеф-поваров.

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