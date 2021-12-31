Салат "Мимоза" без майонеза: такой нежности вы точно не пробовали!

Знаменитый салат "Мимоза" готовят разными способами. Основной ингредиент – рыбные консервы. Их смешивают с овощами и яйцами, а заправляют обязательно майонезом.
Однако этот салат можно приготовить и более оригинально, без майонеза. И этот салат получится очень нежным. Необычный рецепт любимого салата – читайте в материале Styler ниже.
Яйца нужно отварить вкрутую, дать остыть. Потом натереть на мелкой терке или измельчить с помощью вилки.
Тунец вынуть из баночки и измельчить, смешать с яйцами. В полученную пасту добавить мягкий сыр и хорошо вымешать.
Луковицу нарезать очень мелко, нашинковать зеленый лук. Можно использовать оба лука, а можно только зеленый – по вкусу.
Смешать лук с сырно-тунцовой пастой. Хорошо вымешать весь салат. При необходимости можно добавить щепотку соли и черного молотого перца.
Выложить в салатник, украсить зеленью.
Также этот салат можно использовать в качестве дополнения к брускеттам или для праздничных корзинок.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить три идеальных новогодних салата всего из трех ингредиентов.
А также рассказывали о том, как сделать майонез самостоятельно по рецептам шеф-поваров.