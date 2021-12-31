Салат" Мімоза " без майонезу: такої ніжності ви точно не пробували!

Знаменитий салат "Мімоза" готують різними способами. Основний інгредієнт - рибні консерви. Їх змішують з овочами і яйцями, а заправляють обов'язково майонезом.
Однак цей салат можна приготувати й більш оригінально, без майонезу. І цей салат вийде дуже ніжним. Незвичайний рецепт улюбленого салату - читайте в матеріалі Styler нижчий.
Яйця потрібно відварити круто, дати охолонути. Потім натерти на дрібній тертці або подрібнити за допомогою вилки.
Тунець вийняти з баночки та подрібнити, змішати з яйцями. В отриману пасту додати м'який сир і добре вимішати.
Цибулину нарізати дуже дрібно, нашаткувати зелену цибулю. Можна використовувати обидві цибулі, а можна тільки зелену – до свого смаку.
Змішати цибулю з сирно-тунцевою пастою. Добре вимішати весь салат. При необхідності можна додати дрібку солі та чорного меленого перцю.
Викласти в салатник, прикрасити зеленню.
Також цей салат можна використовувати в якості як доповнення до брускетти або для святкових кошиків.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати три ідеальних новорічних салати всього з трьох інгредієнтів.
А також розповідали про те, як зробити майонез самостійно за рецептами шеф-кухарів.